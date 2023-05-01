وزیر النفط یحضر اجتماع لجنة الطاقة البرلمانیة للرد على أسئلة النواب

قال المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي : إن وزير النفط حضر مساء اليوم الاثنين في اجتماع لجنة الطاقة للرد على أربعة أسئلة للنواب .

وافاد مالك شريعتي نياسر المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي في تصريح، في إشارة إلى اجتماع هذه اللجنة اليوم ، بان وزير النفط أوجي ومساعديه حضروا اجتماع اللجنة و أجاب على أسئلة النواب .

وأضاف انه جرى في هذا الاجتماع توجيه 4 أسئلة إلى وزير النفط ، حيث اقتنع النواب باجابة الوزير على سؤالين ، فيما لم يقتنعوا برده على سؤالين اخرين .

وقال المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي : ان إحدى اسئلة النواب ، تناولت سبب عدم تطبيق قانون مصافي النفط ورد الوزير إنه جرى تدوين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتم الانتهاء من الأعمال المتعلقة بتنفيذه.

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