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خانه | سياسة

وزیر النفط یحضر اجتماع لجنة الطاقة البرلمانیة للرد على أسئلة النواب

قال المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي : إن وزير النفط حضر مساء اليوم الاثنين في اجتماع لجنة الطاقة للرد على أربعة أسئلة للنواب .

وزیر النفط یحضر اجتماع لجنة الطاقة البرلمانیة للرد على أسئلة النواب

وافاد مالك شريعتي نياسر المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي في تصريح، في إشارة إلى اجتماع هذه اللجنة اليوم ، بان وزير النفط أوجي ومساعديه حضروا اجتماع اللجنة و أجاب على أسئلة النواب .

وأضاف انه جرى في هذا الاجتماع  توجيه 4 أسئلة إلى وزير النفط ، حيث اقتنع النواب باجابة الوزير على سؤالين ، فيما لم يقتنعوا برده على سؤالين اخرين .

وقال المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي : ان إحدى اسئلة النواب ، تناولت سبب عدم تطبيق قانون مصافي النفط ورد الوزير إنه جرى تدوين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتم الانتهاء من الأعمال المتعلقة بتنفيذه.

 

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في على النفط لجنة الطاقة

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