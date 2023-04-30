خلال تراسه اجتماع مجلس الوزراء؛ رئیسي: لن نتغاضى في مجال مکافحة الفساد

اكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، على محاربة الفساد باعتباره احد الركائز التي تستند اليها الحكومة الشعبية في ايران؛ قائلا : ينبغي عدم التغاضي او المجاملة في مجال التصدي للفساد داخل البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاحد برئاسة الرئيس رئيسي، حيث قدم مندوب الرئيس الايراني الخاص بشؤون مكافحة الفساد "حجة الاسلام حسن درویشیان" تقريرا حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة في البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، اشار اية الله رئيسي الى قرار سحب الثقة من وزير الصناعة "سيد رضا فاطمي امين" الذي اقره البرلمان اليوم؛ معربا عن تقديره لجهود الوزير المقال وزملائه عند توليهم المسؤولية.

ودعا رئيس الجمهورية، الى تعزيز التعاون والوئام والتنسيق بين السلطات العليا الثلاث في البلاد، مؤكدا ان هذا التعاون مطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى لحل معضلات البلاد.

وتطرق رئيس الجمهورية الى تصريحات سماحة القائد خلال استقباله حشدا من العمال في البلاد امس، موجها الجهات المعنية في الحكومة بتشكيل فريق عمل لمتابعة هذه التوجيهات.

وفي السياق ذاته، اوعز رئيسي الى مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية والاقسام ذات الصلة، باتخاذ مايلزم لتحقيق اهداف قائد الثورة الاسلامية ورسم خارطة طريق بهدف توسيع القطاع المعرفي في البلاد والعمل الجاد والدؤوب على انجاز هذه المهام.

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