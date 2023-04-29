رئیسي: ایران والعراق عاقدان العزم على تطویر العلاقات الثنائیة/ رشید: الشعب العراقي لن ینسى وقفة إیران حینما کان یعاني ظلم الدیکتاتوریة

قال رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ان ايران والعراق تربطهما علاقات جيدة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وان البلدين عاقدان العزم على تطوير العلاقات بينهما.

ورحب رئيسي، اليوم السبت بالرئيس العراقي والوفد المرافق له وقال: جرت محادثات جيدة بيننا حول مختلف المجالات.

وأكد: ان العلاقات بين البلدين هي علاقات استراتيجية وتجاوزت قيمة التبادل التجاري والاقتصادي بينهما عشرة مليارات و هي مرشحة للزيادة.

وأضاف: وتتواصل العلاقات بين البلدين في مجال البنية التحتية والمياه والكهرباء والغاز والطاقة بحيث يمكننا استخدام القدرات الموجودة لتلبية الاحتياجات لهذين البلدين.

وأوضح: تم التوصل إلى تفاهم أمني مع العراق وان اي انعدام الامن في العراق نعتبره انعدام الامن في ايران لان يهمنا الامن العراقي مؤكدا ان التفاهم الامني بين البلدين من شانه ان يسهم في ضمان الامن في المنطقة.

وتعليقا على تواجد القوات الأمريكية في المنطقة قال اية الله رئيسي: كلما نعتبر الحوار بين دول المنطقة مفيدا كلما نعتبر تواجد القوات الاجنبية غير مفيد ونعتقد انه يمس بالامن الاقليمي.

وصرح: ان العلاقات الجيدة بين إيران والعراق تفوق التعاون الثنائي و تتوسع لتشمل التعاون الاقلمي والدولي.

واشار رئيسي الى حصة دول المنطقة من مصادر المياه فيها وقال هناك حقوق لدول المنطقة من مصادر المياه يجب الالتزام بها واننا نؤكد على الحفاظ على حصة ايران والعراق من نهر اروند رود منعا لاي خلاف في هذا المجال.

واضاف اننا تحدثنا اليوم حول ضرورة اجراء المحادثات بين وزيري الطاقة لدى البلدين لحل القضايا الثنائية والفنية مؤكدا ان ايران تتعاون مع العراق بهذا الخصوص.

واعرب رئيس الجمهورية عن امله في ان تشكل زيارة الرئيس العراقي لطهران منعطفا لتعزيز العلاقات بين ايران والعراق.

وبدوره قال رشيد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس رئيسي، ان "زيارتنا إلى طهران تأتي للتأكيد على العلاقات بين العراق وإيران وتربطنا مع إيران علاقات مشتركة"، مشيرا الى ان علاقاتنا مع إيران ثابتة وغير قابلة للتغيير والعلاقات بين العراق وإيران متماسكة".

كما شدد الرئيس العراقي، على ضرورة إيلاء محاربة آفة المخدرات أولوية قصوى، وضرورة تبادل المعلومات بين مؤسسات البلدين لتحسين الخدمات العامة"،

وتابع، "الشعب العراقي لن ينسى وقفة الجمهورية الإسلامية حينما كان يعاني ظلم الديكتاتورية"، مبينا، "أتقدم بالتهنئة للتطور في العلاقات بين إيران والسعودية".

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