قائد الثورة: على الحکومة والمجلس الثوري متابعة مکافحة تنین الفساد ذي السبعة رؤوس

أكد قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن ثقافة المكاسب غير المتوقعة يجب أن تتوقف في البلاد وأن الدخل يجب أن يرتبط مباشرة بالعمل، مطالبا الحكومة الشعبية والمجلس الثوري بمتابعة مكافحة تنين الفساد ذي السبعة رؤوس.

واستقبل قائد الثورة الإسلامية سيد علي الخامنئي صباح اليوم بمناسبة اسبوع العمل والعمال جمعاً من العمال في أنحاء البلاد في حسينية الإمام الخميني بطهران.

وصرح اية الله الخامنئي في هذا الاجتماع: نحن بحاجة إلى علاقة مباشرة بين الدخل والعمل. أي، نفس الآية "وَأن لَیسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سَعیٰ"؛ يجب أن يأتي الدخل من العمل الشاق.. هذه مهمة صعبة للغاية. هذا يعني أن العديد من هذه المكاسب غير المتوقعة خاطئة. ويجب أن نوقف ثقافة كسب المال من غير تعب في البلاد، فهذه مهمة صعبة وطويلة الأمد، لكن يجب القيام بها.

واشار سماحته إلى أن الدخل يجب أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر بالعمل، قائلا: إن العديد من هذه الوساطات والصفقات والقوادة والرشوة في بعض الأماكن والابتزاز في بعض القطاعات الاقتصادية بالدولة والمزايا الخاصة والتواصل مع شخص ما سيؤدي إلى زيادة الدخل وكل هذا مضر بالمجتمع.

وصرح قائد الثورة الاسلامية: إذا لم يكن لدى المسؤول الشجاعة لمواجهة المفسد الداخلي، فلن يكون لديه الشجاعة لمحاربة الظالم الأجنبي؛ معربا عن امله بأن تتبع الحكومة الشعبية والمجلس الثوري مكافحة تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة.

وأكد سماحته: ان العمل هو حياة المجتمع والعمود الفقري لحياة الناس، من دون عمل لا يوجد شيء. الطعام الذي نأكله والملابس التي نرتديها والمرافق التي نستخدمها في الحياة والتي تعتمد عليها حياتنا، كل هذه هي نتيجة العمل، إذن ما هي قيمة العامل؟ قيمة العامل هي قيمة حياة المجتمع ، قيمة حياة الناس..إذا تحسنت حياة العامل فسوف تتحسن حالة البلد.

واوضح اية الله الخامنئي: بالكلمات، نحن جميعًا نحدد العامل لكن التعريف اللغوي لا يكفي؛ علينا أن نعمل من أجل العمال. يجب أن يعلم كل من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين أنه إذا تم بذل جهود لتحسين الحياة ، فإن حالة البلاد سوف تتحسن. عندما لا يشعر العامل بالقلق، ويتمتع بالأمن الوظيفي والازدهار وتدار حياته بسلاسة ، ستزداد جودة العمل والمنتج.. المجتمع العمالي يحتج ، لكنه أيضًا یرسم الحدود مع العدو.

وتابع قائد الثورة الاسلامية : كانت هناك احتجاجات في بيئة العمل وعلى حد علمي، فقد كانت بعض هذه الاحتجاجات في غير محلها، الاحتجاج على تأخير الحقوق والاحتجاج على التعيين الخاطئ ،هذا لمساعدة النظام والحكومة ولإبلاغ النظام.

وتابع سماحته: حيثما كانت الهيئات المسؤولة تنظر في القضية في مثل هذه الحالات ، فإنها ترى أنها على حق ؛ نتيجة لذلك ، في هذه القضايا ، تم ترسيم حدود المجتمع العمالي مع العدو و لم يسمحوا للعدو باستغلال هذا الاحتجاج. هذه هي الحركة العمالية.

ولفت سماحته الى ان البطالة مصدر الفساد، يعود سبب العديد من حالات الفساد في المجتمع إلى البطالة. قبل ذلك ببضع سنوات، قبل ثلاث أو أربع سنوات، بدأنا حركة مع الحكومة آنذاك للتعرف على الأضرار الاجتماعية. حتى أنني شاركت في الاجتماعات بنفسي، واستغرقت الاجتماعات عدة ساعات للتفكير في الأضرار الاجتماعية. ما توصلت إليه بنفسي هو أن العديد المشاكل في المجتمع سببها البطالة. يرتبط الإدمان بالبطالة، والفساد مرتبط بالبطالة، والسرقة مرتبطة بالبطالة، الطلاق وتدمير الأسر مرتبط بالبطالة.

واوضح اية الله الخامنئي انه يجب أن تعرف تلك المؤسسات المسؤولة عن إنتاج العمل مدى أهمية أن ينتج في المجتمع عملاً او تخلق فرص للعمل، مضيفا: ان الإنتاج هو العمود الفقري لاقتصاد البلاد. العامل هو العمود الفقري للإنتاج. يجب ألا ندع العامل، فهذا العمود الفقري يضعف. قلنا نمو الإنتاج هذا العام. فكيف يحدث نمو الإنتاج؟ يرتبط جزء مهم من نمو الإنتاج بالعمال. ومن أجل نمو الإنتاج، وتحسين الوضع، يجب أن ينظروا في تحسين حياة العمال كمبدأ مهم.

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