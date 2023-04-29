الرئیس العراقي یصل إلى طهران

وصل الرئيس العراقي "عبد اللطيف جمال رشيد"، صباح اليوم السبت، إلى طهران في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الإيراني آية الله "إبراهيم رئيسي"، على رأس وفد رفيع المستوى.

وكان في استقبال الرئيس العراقي الذي يرافقه في الزيارة عقيلته -لدى وصوله إلى مطار مهر أباد الدولي- وزير الاقتصاد والمالية الإيرانية "إحسان خاندوزي" ومساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المرأة والأسرة "انسية خزعلي".

ومن المقرر أن تقام مراسم الترحيب الرسمي بالرئيس العراقي بحضور آية الله رئيسي في مجمع سعد آباد التاريخي -الثقافي بطهران.

وبعد مراسم الترحيب يبدأ محادثات الرئيسين الإيراني ونظيره العراقي.

وبحسب وسائل الإعلام العراقية یرافق الرئيس العراقي خلال زيارته اليوم إلى طهران عدد من الشخصيات رفيعة المستوى منهم وزير الخارجية "فؤاد حسين"، ووزير الموارد المائية "عون ذياب عبد الله"، ووزير الكهرباء "زياد علي فاضل"، ومستشار الأمن القومي "قاسم الاعرجي".

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