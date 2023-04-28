في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام اللبنانیة؛ امیرعبداللهیان: الاتفاق بین ایران والسعودیة له آثار ایجابیة للمنطقة

قال وزير الخارجية حسين اميرعبدالليهان ان الاتفاق الايراني- السعودي له اثار ايجابية للمنطقة كما ان لبنان سيتمتع بهذه الاثار.

وفي المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية مع الإعلام اللبناني اليوم الجمعة تحدث اميرعبداللهيان عن اهم محاور محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين واوضح اننا نؤمن بان المسؤولين في لبنان و القادة و زعماء الاحزاب السياسية فيه قادرون على تعيين رئيس الجمهورية واكمال العملية السياسية.

واکد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهتماما باقامة العلاقات مع دول الجوار و يأتي ذلك ضمن اولويات سياسة ايران.

ولفت ان سلطنة عمان والعراق لعبا دورا فاعلا في التوصل الى الاتفاق بين ايران والسعودية اضاف: ان زيارتي للبنان يأتي ضمن تباد وجهات النظر على الصعيد الاقليمي والعلاقات الثنائية وكذلك متابعة التطورات الاقليمية الاخيرة.

وصرح ان التطورات الاخيرة في المنطقة فتحت صفحة جديدة فيها وان لبنان له مكانة خاصة في المنطقة واننا نجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بشكل مستمر وكان اللقاء مع الامين العام لحزب الله جاء في هذا الاطار مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهتماما جادا بلبنان باعتباره في الخط الامامي للمقاومة.

يذكر ان وزير الخارجية قدم في ختام زيارته للبنان شرحا حول محاور محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين وكذلك اهداف هذه الزيارة في مؤتمر صحفي مع اكثر من 200 مراسل و وسائل الاعلام اللبنانية.

ووصل وزير الخارجية قبل يومين (الاربعاء) العاصمة اللبنانية بيروت والتقى نظيره اللبناني "عبدالله بوحبيب"، كما اجتمع مع رئيس الوزراء "نجيب ميقاتي"، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأوضح وزير الخارجية أن تعزيز التعاون التجاري والسياحي كان على جدول أعمال الاجتماعات مع السلطات اللبنانية.

وأوضح: خلال لقائي بالأمين العام لحزب الله أطلعت علی نهج المقاومة الجديد لتغيير المعادلات وضمان الأمن في لبنان. كما جرت مباحثات مع السلطات اللبنانية سنعلنها حسب تقدم وتنفيذ القضايا.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن المنطقة دخلت صفحة جديدة من الحوار والتعاون مؤکدا : نحن نعارض تواجد القوات الأجنبية والقواعد العسكرية في المنطقة وهناك تطورات جديدة في النظام الدولي ، وهذه التطورات سريعة وحادة وتتطلب مبادرات مختلفة ، بما في ذلك مبادرات إقليمية جديدة. وشعوب المنطقة لديها القدرة على أن تكون لها منطقة آمنة ومتقدمة في إطار التعاون.

وقال عن آخر التطورات في تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة: قدم الأمريكيون لنا دبلوماسية إنجليزية كممثلة لهم قبل 6 أشهر، و تم الاعداد محضر الاجتماع بين ممثل إيران والممثل المقدم بشأن تبادل السجناء كقضية إنسانية تهم إيران ولم يكن لدينا الوقت المحدد لإجراء التبادل في أسرع وقت ممكن.

وتابع: لكن بسبب بعض اعتبارات من قبل الجانب الأمريكي، تم تأجيل تنفيذ هذه الاتفاقية ومحضر الاجتماع لأشهر وأضاف: تقرر تحديث محضر الاجتماع خلال الأسابيع الماضية وهذا التحديث یضع على جدول أعمالنا ونعتبر موضوع الإفراج وتبادل السجناء قضية أساسية ونؤكد على تنفيذها.

وقال إن تعزيز التعاون التجاري والسياحي كان على جدول أعمال الاجتماعات مع السلطات اللبنانية.

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