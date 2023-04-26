أمیرعبداللهیان یتوجه الى بیروت

غادر وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، العاصمة العمانية مسقط اليوم الاربعاء، متوجها الى بيروت.

واجرى وزير الخارجية الايراني في مسقط، مباحثات مع نظيره العماني "بدر البوسعيدي" وعدد من كبار المسؤولين لهذا البلد.

وفي لقائه وزير خارجية عمان، اشار "امير عبداللهيان" الى استضافة مسقط المفاوضات بين طهران والرياض؛ واصفا التعاون الاقليمي، ضرورة اساسية، ومعربا عن ارتياحه لقاء الظروف الاقليمية الواعدة التي تحققت في اطار سياسة حسن الجوار التي تنتهجها الحكومة الايرانية الثالثة عشرة.

امير عبداللهيان، شدد خلال المباحثات مع المسؤولين العمانيين، على ان "الامن الشامل الذي لن يتجزأ، يشكل ضرورة اساسية للمنظمة اليوم"، وعليه فقد اعتبر وجود القوات الاجنبية، مكلفا ومخلا بالامن الاقليميين.

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