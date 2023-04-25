بیان مشترک للمفاوضات الرباعیة بین وزراء دفاع إیران وروسیا وترکیا وسوریا

وخلال هذه المباحثات تم إستعراض الإجراءات الراهنة في مجال تعزیز الأمن في الجمهوریة العربیة السوریة وتطبیع العلاقات مع ترکیا.

کما تم تسلیط الضوء علی ملف مکافحة التهدیدات الإرهابیة ومکافحة داعش والجماعات الإرهابیة الأخری علی الأرض السوریة.

وفي ختام المفاوضات، أکدت الأطراف علی حرصها علی صون الوحدة الترابیة السوریة وضرورة تضافر الجهود لعودة اللاجئین إلی أوطانهم في أقرب وقت ممکن.

وشدد وزراء دفاع البلدان الأربعة علی ضرورة إجراء المفاوضات البناءة وإستمرارها بما یصب لصالح السلام والإستقرار المستدام في الجمهوریة العربیة السوریة والمنطقة برمتها.

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