خلال اللقاء مع محمد عبدالسلام... عبداللهیان: إیران ترحب بأي عمل یؤدی إلى رفع الحصار عن الیمن

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في لقاء مع رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام بأن إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بأي مبادرة أو خطة تؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن وإقرار وقف شامل لإطلاق النار.

والتقى حسين أمير عبد اللهيان في مسقط مساء اليوم الثلاثاء المتحدث باسم حركة أنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض في حكومة الإنقاذ الوطني باليمن، حيث تباحثا حول أهم المستجدات في اليمن.

وخلال الاجتماع ، قيّم وزير الخارجية الايراني بشكل إيجابي الانفراجات الحاصلة للحالات الإنسانية وتبادل الأسرى.

وشدد أمير عبداللهيان على أهمية وحدة تراب اليمن ، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بأي مبادرة أو خطة أو عمل يؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن وإقرار وقف شامل لإطلاق النار وتفاهم بين الجماعات السياسية اليمنية.

بدوره أعرب رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض ، في هذا الاجتماع ، عن تقديره للدعم الإنساني الذي تقدمه جمهورية إيران الإسلامية لليمن ، وشرح آخر تطورات الحوار مع السعودية في صنعاء في مختلف المجالات.

وقيّم بشكل إيجابي تأثير الاتفاق الأخير بين الرياض وطهران على الأوضاع في المنطقة ، وأضاف: سنستمر في المقاومة والحوار حتى الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق الشعب اليمني كله.

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