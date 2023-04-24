إیران تفرض عقوبات على عدد من الأفراد والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبریطانیا

أصدرت وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية بيانا فرضت فيه عقوبات على عدد من الأفراد والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مساء اليوم (الاثنين) ، بيانا بشأن فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، فرضت عقوبات جديدة على إيران بذريعة "حقوق الإنسان".

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإيرانية : فإن وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، وفقا لقرار السلطات المعنية وفي إطار القواعد ذات الصلة وآليات الحظر وكإجراء مضاد ، فرضت عقوبات على الأفراد والمؤسسات التالية في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني لدعمها الإرهاب والجماعات الإرهابية ، والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني وتشجيعها ، والتدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية ، والترويج للعنف والاضطرابات في إيران ، ونشر الأكاذيب والترويج لمعلومات كاذبة عن إيران ، فضلاً عن المشاركة في تشديد العقوبات الجائرة ضد الشعب الإيراني والذي يعد ارهابا اقتصاديا.

ويضيف هذا البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وضمن إدانتها لأجراءات الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني في دعم وتسهيل والامتناع عن مواجهة الأعمال التخريبية للأفراد والمؤسسات المذكورة ، والتي تنتهك الالتعهدات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتعلن ان اجراءاتها في فرض وتشديد اجراءات الحظر الجائرة تشكل انتهاكا واضحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في البيان المذكور: أن جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، بناء على قرارات الجهات المعنية ، اتخذت الإجراءات اللازمة ، بما في ذلك حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية ، وإغلاق الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي ، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة لجمهورية إيران الإسلامية ، ستكون ملزمة بتطبيق هذه العقوبات التي تم اقراراها .

أ) الاتحاد الأوروبي:

الافراد:

1- فرانك هافن ، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات العسكرية كراوس – مافي وغمن

2- فلوريان زايبل ، المدير التنفيذي لأنظمة كوانتوم

3- كريستوف أوتين ، رئيس مجلس إدارة شركة "اي .اس . جي"

4- السيدة إيلانا سيكوريل ، عضو البرلمان الأوروبي

5. السيدة دومينيك أتياس من فرنسا

6. إدوارد لينتنر ، عضو سابق في البرلمان الألماني

7. مارتن بوتسيلت ، عضو سابق في البرلمان الألماني

8. ليو دوتزنبرج ، عضو سابق في البرلمان الألماني

9- كريستوف دوريس من ألمانيا

10- أنطونيو لوبيز ستوريز وايت ، عضو البرلمان الأوروبي

11- يوري روزنتال من هولندا

الكيانات القانونية:

- الجالية الألمانية الإسرائيلية

الكيانات القانونية:

1. البحرية الملكية الجوية والطائرات بدون طيار مركز كالدروز

2. هيئة دعم الأمن القومي التابعة لجهاز MI5

3. إدارة ترخيص معلومات الاتصالات

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