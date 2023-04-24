روسیا تحتضن اجتماع وزراء دفاع ایران وترکیا وسوریا غدا الثلاثاء

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران غدا الثلاثاء في موسكو.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أكار قوله بأنه: "من المقرر عقد اجتماع لوزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو غدا".

وكانت مشاورات قد عقدت، مطلع الشهر الجاري، بين نواب وزراء خارجية كل من سوريا روسيا وإيران وتركيا، تمهيداً لعقد لقاء رباعي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع وذلك في إطار بحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاماً، بين وزيري، الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.

وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.

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