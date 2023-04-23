السعودیة تطلب من ایران تسییر ثلاث رحلات جویة أسبوعیا

قال وزير الطرق واعمار المدن الايراني "مهرداد بذرباش" ان شركة الخطوط الجوية السعودية تقدمت بطلب رسمي الى الجمهورية الاسلامية الإيرانية لتسيير ثلاث رحلات جوية أسبوعيا.

واضاف وزير الطرق واعمار المدن الايراني في تصريح له اليوم الاحد ان شركة الخطوط الجوية السعودية تقدمت بطلب الى الجمهورية الاسلامية الإيرانية لتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا، ما عدا الرحلات المخصصة لنقل حجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن هذا الطلب الرسمي تم بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض على اساس الدبلوماسية الاقليمية ومبدأ حسن الجوار.

وتابع قائلا: أعلن البلدان في وقت سابق رغبتهما في تنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني والعلمي وغيره واستخدام كل جهودهما لتعزيز الامن والسلام الاقليمي والدولي، حيث تم بناء على هذا الاساس تقوية التعاون واطلاق الرحلات الجوية بين البلدين اضافة الى رحلات الحج.

وشدد بذرباش على ضرورة تعزيز الدبلوماسية الاقليمية، موضحا أن منظمة الخطوط الجوية ووزارة الطرق واعمار المدن تبذلان كل الجهود انطلاقا من واجبهما الذاتي لاطلاق الرحلات الجوية بين ايران والسعودية.

وأضاف: لقد تم التنسيق التام مع شركة الخطوط الجوية السعودية لنقل الحجاج الى الديار المقدسة منذ عدة أشهر.

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