الرئیس العراقي یزور طهران قریبا

اعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن سروره لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية، معلنا بان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد سيقوم بزيارة الى طهران قريبا.

وفي اتصال هاتفي جرى اليوم الاحد ، هنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان نظيره العراقي فؤاد حسين بعيد الفطر، وتباحث معه حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وتبادل وزيرا خارجية البلدين وجهات النظر حول عدة قضايا منها العلاقات الثنائية والاتحاد الأوروبي والتطورات في المنطقة وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب.

وفي الاتصال الهاتفي، اعرب وزير الخارجية العراقي ، عن سروره لاستئناف العلاقات بين طهران والرياض، معلنا عن زيارة وشيكة للرئيس العراقي عبداللطيف رشيد الى طهران.

وأكد الجانبان على توسيع العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والحاجة إلى التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا.

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