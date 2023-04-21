أمیر عبداللهیان یهنئ نظرائه في الدول الاسلامیة بمناسبة عید الفطر المبارک

هنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان نظرائه في الدول الاسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وذلك في برقيات ارسلها اليهم، كما تلقى امير عبداللهيان برقيات تهنئة من عدد من نظرائه في هذه المناسبة المباركة.

واعتبر الوزير امير عبداللهيان في هذه البرقيات المنفصلة ، عيد الفطر المبارك، احتفالا بالشكر على شهر من الطاعة والعبادة وصلة الاخوة والصداقة وتوحيد أصوات المسلمين من اجل تحقيق الاهداف الاسلامية الكبيرة.

كما اكد وزير الخارجية الايراني في هذه البرقيات التي بعثها الى نظرائه في الدول الإسلامية على ضرورة تعاضد قادة دول الاسلامية في دعم التضامن الاسلامي وتطوير المجتمعات الاسلامية.

هذا وقد تلقة امير عبداللهيان برقيات تهنئة من نظرائه في الاردن وليبيا والامارات وقيرغيزيا والعراق واندونيسيا وباكستان وقطر والكويت وعمان وطاجيكستان واوزبكستان والجزائر والسعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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