newsCode: 1350677 ٢٠٢٣/٠٤/٢١ ٢٢:١٠:٣٢ A

محادثات هاتفیة بین امیر عبداللهیان ونظیره القطري

أجرى وزيرا الخارجية الايراني والقطري حسين امير عبداللهيان ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني محادثات هاتفية أكدا خلالها على تعزيز التعاون الثنائي، كما ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي ومنها الازمة الاوكرانية ومفاوضات الغاء الحظر.