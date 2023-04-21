محادثات هاتفیة بین امیر عبداللهیان ونظیره القطري
أجرى وزيرا الخارجية الايراني والقطري حسين امير عبداللهيان ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني محادثات هاتفية أكدا خلالها على تعزيز التعاون الثنائي، كما ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي ومنها الازمة الاوكرانية ومفاوضات الغاء الحظر.
كما قدم الوزير اميرعبداللهيان تهانيه لنظيره القطري بمناسبة عيد الفطر المبارك.
من جانبه قدم وزير الخارجية القطري تهانيه بمناسبة عيد الفطر المبارك لنظيره الايراني حسين امير عبداللهيان.
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