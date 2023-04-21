وزیرا الخارجیة الایراني والسعودي یقیمان بالایجابیة نتائج زیارات الوفود الفنیة

قيّم وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ووزير خارجية المملكة العربية السعودية ، في اتصال هاتفي مساء الخميس ، مسيرة عمل الوفود الفنية للبلدين بأنها إيجابية وبناءة، وصرحا بأن الاجواء تتجه نحو مزيد من التعاون.

وفي هذا الاتصال الهاتفي هنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان نظيره السعودي فيصل بن فرحان بمناسبة عيد الفطر، وقيّم الاجتماع الأخير بينهما، وكذلك تبادل الوفود الفنية بين البلدين بانه كان جيدا وأضاف: ان زملائي في وزارة الخارجية وفريق الوفد المرسل إلى الرياض وجدة يسعون لإعادة فتح السفارة والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الموعد المقرر وقبل أيام الحج.

وقيّم أمير عبداللهيان نتائج اجتماع الوفد الفني السعودي في طهران ومشهد بأنها كانت ناجحة.

من جانبه هنأ وزير الخارجية السعودي بعيد الفطر، معربا عن أمله في أن يجتمع مع نظيره الايراني في الرياض وطهران قريبًا.

وقال فيصل بن فرحان إن السعودية ستقدم التسهيلات اللازمة للحجاج الإيرانيين واعادة فتح السفارة والقنصلية الايرانية العامة في الرياض وجدة.

وأكد وزيرا خارجية البلدين أن مسيرة عمل الوفود الفنية للبلدين إيجابية وبناءة وأن الاجواء تتجه نحو مزيد من التعاون.

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