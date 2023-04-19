إیران: المفاوضات مع الوکالة الذریة تشهد تقدما

شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية " محمد اسلامي" على أن سير المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشهد تقدما، مشيرا الى الزيارات التي تقوم بها الوفود الفنية والخبراء والاتصالات القائمة بين كلا الجانبين.

وأشار إسلامي الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء الى توزيع ۶۷ من الأدوية المشعة على 210 مراكز طبية ومستشفى في شتى ارجاء ايران الاسلامية، مؤكدا أن الاحصاءات الموجودة لدى المسؤولين تظهر استخدام مليون مريض مصاب بالسرطان من المستحضرات الصيدلانية المشعة التي يتم انتاجها في داخل ايران.

وحول الاتفاق الذي توصلت اليه ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر اذار/ مارس وسير تقدم المفاوضات بين الجانبين أضاف المسؤول قائلا: ان سير المفاوضات يشهد تقدما ومتابعة وهناك تبادل زيارات مستمر للوفود بين الجانبين ونقدم تقارير نتائج أعمالنا في الوقت المناسب.

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