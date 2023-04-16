مجلس صیانة الدستور یصادق على جداول الموازنة العامة للبلاد

أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسين علي حاجي دليجاني"، مصادقة مجلس صيانة الدستور على جداول الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني الجاري الذي بدأ في 21 آذار/مارس.

وقال حاجي دليجاني، في تصريح صحفی: إن جداول موازنة العامة أقرها مجلس صيانة الدستور وستتم إحالتها للحكومة للتنفيذ في الأيام المقبلة.

وأضاف: أثناء مراجعة الميزانية، تم اجراء التغييرات في جداول الميزانية بصورة مباشرة، وبسبب هذه التغييرات المباشرة، سيتم إعداد الجداول لتقديمها هذا العام قبل شهر واحد مما كان يتم في الاعوام السابقة.

وقال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: في الاعوام السابقة، كانت الحكومة تقوم هي نفسها باعداد الجداول بصورة نهائية ولكن مع إجراءات مجلس الشورى هذا العام فان هذا الامر يتم قبل شهر من ذلك.

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