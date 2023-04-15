إیران تعرب عن قلقها إزاء الاضطرابات في السودان وتدعو إلى ضبط النفس والحوار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، معلقا على التطورات والاضطرابات الاخيرة في السودان : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعرب عن قلقها لما يجري حاليا في بلد السودان المسلم والشقيق.

واضاف "كنعاني" في تصريح له اليوم السبت : انني اتطلع بان يلتزم الاشقاء السودانيون، خلال الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك، بضبط النفس وان يحتكموا الى لغة الحوار، بهدف انهاء الخلافات والعبور من الظروف المقلقة الراهنة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان الحوار بين ابناء الشعب السوداني والوفاق الوطني يشكلان السبيل الوحيد لاجتياز الازمة المفتعلة في هذا البلد.

وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

endNewsMessage1