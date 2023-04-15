استمرار المحادثات الهاتفیة بین أمیرعبداللهیان ونظیره الاذربیجاني

ناقش وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان العلاقات الثنائية في المحادثة الهاتفية الثالثة بينهما خلال الأسبوع الاخير.

وتباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف بشان آخر التطورات في العلاقات الثنائية في المحادثات الهاتفية التي جرت مساء الجمعة وهي ثالث محادثات هاتفية بينهما خلال الأسبوع الاخير.

وأكد وزيرا الخارجية في هذه الجولة من المحادثات على متابعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

ووفقا لإعلان وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، فإن استمرار اجتماعات وزيري خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان في عاصمتي البلدين هو أحد الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المشترك.

وفي هذا الحوار البناء ، أكد الطرفان على استمرار المشاورات بين مسؤولي البلدين.

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