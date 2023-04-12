أجندة زیارة الوفد الإیراني إلی السعودیة علی لسان المتحدث باسم الخارجیة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر کنعاني إن الوفد الإيراني الذي وصل إلی الرياض اليوم الأربعاء سيتخذ الإجراءات المطلوبة ضمن فریقي عمل في الرياض وجدة لإستئناف أنشطة السفارة والقنصلية العامة ، وكذلك أنشطة الممثلیة الدائمة للجمهوریة الإسلامیة الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامي.

وصرح کنعاني: في خطوة جديدة وتماشيا مع تنفيذ الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية لاستئناف العلاقات الرسمية والنشاط الدبلوماسي للبعثات السياسية والقنصلية للبلدين، وصل الوفد الفني الإيراني إلی الرياض ظهر اليوم الاربعاء وكان في استقباله المسؤولون السعوديون.

وأضاف كنعاني: ستُبذل جهود لإعادة فتح وتفعيل المكاتب التمثيلية الإيرانية قبل بدء أيام الحج.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: الوفد الفني السعودي، الذي وصل إلى إيران السبت، سيتوجه إلى مشهد غدًا.

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