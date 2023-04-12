عبداللهیان في اتصال هاتفي مع نظیره الیاباني: الدبلوماسیة والحوار هما السبیل للخروج من التحدیات الإقلیمیة والعالمیة

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، توسيع التعاون بين طهران وطوكيو ، وقال ان ايران تعتبر الدبلوماسية والحوار هما السبيل للخروج من التحديات الاقليمية والعالمية.

و أجرى عبداللهيان مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وتبادل الجانبان في الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، فضلا عن مسار المفاوضات في فيينا لرفع العقوبات.

من جانبه وصف وزير الخارجية الياباني العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين في غاية الأهمية ، و في الوقت الذي أعرب فيه عن وجهات نظر بلاده بشأن عملية مفاوضات فيينا ، أعلن استعداد طوكيو لدعم استكمال هذه العملية.

كما رحب وزير الخارجية الياباني بمسار التعاون الإيجابي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بدوره أشار أمير عبداللهيان إلى الاجتماع المهم بين رئيس وزراء اليابان والرئيس الإيراني في نيويورك، ونظراً للخلفية الإيجابية والعلاقات التاريخية بين البلدين إيران واليابان، رحب بتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقال وزير الخارجية: إن إيران دائما ما تعتبر الدبلوماسية والحوار سبيلا للخروج من التحديات الإقليمية والعالمية.

كما تمت مناقشة التطورات في أوكرانيا، وشدد وزير خارجية ايران مرة أخرى على مواقف الجمهورية الإسلامية الواضحة والمبدئية تجاه أوكرانيا ومعارضتها للحرب.

وابلغ هاياشي يوشيماسا تحيات رئيس وزراء اليابان الحارة للرئيس الايراني ، كما ابلغ أمير عبد اللهيان تحيات السيد رئيسي إلى نظيره الياباني، ودعا وزير الخارجية الياباني الوزير امير عبداللهيان لزيارة طوكيو.

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