الخارجیة الاذربیجانیة: باکو تثمن المحادثات مع طهران

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية آيخان حاجيزاده ان أذربيجان مهتمة دوما بتطوير علاقات الجوار مع جميع البلدان المجاورة وبما في ذلك مع إيران.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية إن الاحترام المتبادل لوحدة أراضي الدول و سيادتها أولوية ثابتة للسياسة الخارجية لأذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان حاجي‌زادة قال هذا في رده على سؤال عن كلمة المتحدث الرسمي بسام وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في 10 ابريل.

وأوضح حاجيزاده ان الجانب الاذربيجاني يواصل مساعيه لضمان مصالحه الوطنية وامنه القومي في هذا الصدد.

واكد حاجيزاده ان الجانب الاذربيجاني يثمن هذه المحادثات ويعتبر مواصلة المشاورات ضرورية.

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