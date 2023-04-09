وفد ایراني یزور السعودیة نهایة الاسبوع الجاری

وقال عناياتي في تصريح له اليوم الأحد، حول الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية وإرسال وفد من إيران إلى السعودية لإعادة فتح السفارة والقنصلية العامة الإيرانية في الرياض وجدة ، ان وفد الجانب الإيراني في وزارة الخارجية ينهي استعدادته واتخذ اجراءاته التنفيذية ونتوقع أنه سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف: "أجرينا مشاورات تمهيدية مع السعودية وان هذا الوفد سيتوجه على شكل وفدين منفصلين أحدهما سيستقر في جدة والآخر في الرياض وإن شاء الله ستتم الاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة ".

وأرسلت وزارة الخارجية السعودية ، امس وفدا فنيا إلى جمهورية إيران الإسلامية للتحضير لإعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد.

كما تطرق عنايتي إلى اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، وأضاف: بناءً على هذه الاتفاقية تقرر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين ، وهو ما يمكن تعريفه بأنه تواصل الرعايا في اطار العلاقات بين إيران والسعودية.

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