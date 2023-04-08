في اتصال هاتفي مع نظیره الاذربیجاني.. امیر عبداللهیان: الخلافات بین الدول الاقلیمیة تخدم اعداءها

قال وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" : ان اعداء منطقة يستغلون الخلافات بين الدول الاقليمية لخدمة مآربهم؛ محذرا من مؤامرة الكيان الصهيوني لاستهداف تماسك وامن وازدهار بلدان المنطقة.

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية جرت امس واليوم السبت بين وزير الخارجية الايراني "امير عبداللهيان" ونظيره الاذربيجاني "جيحون بايراموف"، حيث استعرضا اخر المستجدات على صعيد العلاقات بين طهران وباكو الى جانب قضايا اخرى تخص المنطقة.

وافادت ارنا، بان الجانبين تبادلا وجهات النظر في هذه "المحادثات الصريحة والشفافة"، حول التوافقات الموقعة والسبل الكفيلة باجتياز الازمات الراهنة، كما اكدا على ضرورة الاحترام المتبادل لمبدا حسن الجوار والسيادة ووحدة اراضي البلدين.

وتم في هذا الاتصال ايضا، التاكيد على بذل مزيد من الجهود لمراقبة الفضاء الاعلامي وبما يضمن مصالح الشعبين الايراني والاذربيجاني.

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