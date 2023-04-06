محادثات بین وزیري الخارجیة الایراني والسعودي في بکین

اجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم الخميس محادثات في العاصمة الصينية بكين، لتفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات الذي اعلن الشهر الماضي.

واكد الوزيران على استئناف العلاقات الثنائية رسميا، وبحثا خطوات اعادة فتح السفارات وقنصليات البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية.

وسبق اللقاء اتصالات بين عبداللهيان ونظيره السعودي تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ اتفاق بكين واجراءات تفعيل الاتفاقيات السابقة بين طهران والرياض.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس (آذار) الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.

وشدد البيان الثلاثي على تفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين السعودية وإيران، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

وبعد جولات من المفاوضات في بغداد ومسقط، جرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين السعودية وإيران في بكين بين 6 و10 مارس الماضي، وترأس الوفد السعودي الدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، فيما كان الوفد الإيراني برئاسة الأدميرال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.

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