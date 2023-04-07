کنعاني: بعض الاجراءات غیر البناءة لحکومة جمهوریة آذربیجان تناقض مبادئ الجوار

وردًا على بعض المواقف الحادة والانفعالية وغير البناءة، والاجراءت وردود الافعال من قبل حكومة جمهورية أذربيجان ضد المعلمين والدبلوماسيين الإيرانيين في باكو، قال كنعاني في تصريح له اليوم الجمعة: اننا نعتبر تصرفات حكومة جمهورية أذربيجان هذه بانها تتعارض مع مبادئ الجوار.

وأضاف كنعاني: في الوقت الذي تعصف فيه الأزمة والفوضى بالأراضي الفلسطينية المحتلة ويعيش الكيان الصهيوني ظروفه الداخلية الاكثر هشاشة، وفي الوقت الذي يسعى فيه الكيان عبر الاعتداء على الصائمين المسلمين وتدنيس المسجد الأقصى لتصدير ازماته الداخلية العديدة، تعتبر جمهورية إيران الإسلامية التركيز على وحدة العالم الإسلامي وفي نفس الوقت مواجهة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الإجرامي والاحتلالي، واجبا دينيا ووجدانيا.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية، حكومة جمهورية أذربيجان للعمل بمبدأ الاحترام المتبادل والتحرك في اتجاه حسن الجوار والابتعاد عما يريده الصهاينة وأعداء المنطقة.

وقال كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع تاكيدها على احترام مبادئ وأسس سياسة الجوار، والتنبه الى أهداف الكيان الصهيوني الشريرة في خلق الخلافات والتوترات في العلاقات بين الدول الإسلامية، لديها تدابير دبلوماسية مضادة على جدول أعمالها.

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