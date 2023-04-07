امیر عبداللهیان: محادثاتنا مع وزیرة خارجیة فرنسا کانت صریحة ومفیدة

اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إنه اجرى محادثات صريحة ومفيدة مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في بكين الخميس، حول العلاقات الثنائية والاتفاق الأخير بين طهران والرياض وأوكرانيا والقضايا الإقليمية ورفع الحظر.

وكتب امير عبداللهيان في صفحته على تويتر اليوم الجمعة: خلال محادثاتي الصريحة والمفيدة مع وزيرة الخارجية الفرنسية السيدة كاثرين كولونا في بكين ، والتي استغرقت ساعتين، جرى تبادل الآراء حول العلاقات الثنائية والاتفاق الايراني السعودي الاخير ، والقضية الاوكرانية، والقضايا الاقليمية منها ما يتعلق بفلسطين ولبنان، ومسألة الغاء الحظر والبرنامج النووي السلمي الايراني.

واضاف: مع توجيه الانتقاد لتقاعس فرنسا عن تنفيذ التزاماتها وفق الاتفاق النووي، اكدت ايضا على وجوب مراعاة واحترام حقوق المواطنين الفرنسيين المحتجين.

وقال وزير الخارجية الايراني: اننا متفقون حول استمرار التفاوض ومراعاة الاحترام المتبادل من اجل تجاوز التحديات.

وكان وزير وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قد وصل الى بكين للقاء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، كما تزور وزيرة الخارجية الفرنسية بكين برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

endNewsMessage1