محادثات هاتفیة بین رئیسي ونظیره الترکمنستاني حول القضیة الفلسطینیة

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية ابراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره التركمنستاني سردار بردي محمدوف، اليوم الجمعة، ضرورة تظافر جهود الدول الاسلامية في وجه الجرائم الصهيونية الاخيرة.

وهنأ رئيسي خلال هذا الاتصال نظيره التركمنستاني بمناسبة شهر رمضان المبارك وأشار الى الجرائم الصهيونية الأخيرة في المسجد الاقصى المبارك وضد الشعبين الفلسطيني واللبناني ، مؤكدا ضرورة تظافر جهود الدول الاسلامية.

كما اكد رئيس الجمهورية ونظيره التركمنستاني على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه هنأ الرئيس التركمنستاني نظيره الايراني بمناسبة شهر رمضان المبارك ، ورحب بتعزيز العلاقات بين طهران وعشق آباد في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية وقال ان بلاده عازمة على تطوير العلاقات في شتى المجالات مع ايران بما يؤمن مصالح الشعبين.

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