الخارجیة الباکستانیة: طهران واسلام اباد تواصلان الجهود لتوسیع التعاون الحدودي المشترک

اكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية السيدة "ممتاز زهراء"، على ان طهران واسلام اباد تبذلان الجهود من اجل توسيع التعاون الحدودي وتوظيف كافة الطاقات المتاحة في هذا الخصوص.

واضافت السيدة زهراء خلال مؤتمرها الصحفي الاسبوعي اليوم الاربعاء، ان الاتصالات لطالما كانت قائمة بين باكستان وايران.

يأتي ذلك، في الوقت الذي ادانت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اسلام اباد، الهجوم الاخير الذي استهدف القوات الباكستانية بولاية بلوشستان؛ مؤكدة على تعزيز التعاون بين البلدين.

واعتبرت "السفارة" في بيانها الصادر عقب الهجوم، ان الارهاب يشكل هاجسا مشتركا لدى ايران وباكستان، وان شعبي البلدين قدما ارواحا ثمينة في سبيل محاربة هذا الوباء.

واضاف هذا البيان : لا شك ان تعزيز التعاون المشترك بين ايران وباكستان، سيفوّت الفرصة على المجموعات الارهابية من تحقيق مآربها.

وكان الجيش الباكستاني قد اعلن عقب الهجوم الارهابي الذي طال قافلة امنية في احدى النقاط الحدودية المشتركة بولاية بلوشستان، اسفر عن مقتل 4 اشخاص.

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