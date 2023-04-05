مسؤول امني في اصفهان ینفى وقوع أي حادث أمني فيها

نفى النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظ أصفهان وقوع اي حادث أمني في المحافظة وقال ان الاخبار المنتشرة في الفضاء الافتراضي بهذا الخصوص لا اساس لها.

وقال محمد رضا جان نثاري اليوم الاربعاء: إن القوات العسكرية والامنية في محافظة أصفهان مستعدة لمواجهة اي تهديد.

واضاف ان المسؤولين المعنيين بالحفاظ على الامن في اصفهان يتحلون باليقظة مؤكدا ان مثل هذه الاخبار لا اساس لها من الصحة.

وتأتي تصريحات جان نثاري هذه ردا على الاخبار الواردة في الفضاء الافتراضي حول استهداف احد المراكز التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان بطائرة صغيرة.

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