وزیرا الخارجیة الایراني والسعودي یجتمعان في بکین الخمیس

ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" الصادرة في لندن بان وزيري الخارجية الايراني والسعودي سيجتمعان في العاصمة الصينية بكين يوم الخميس.

وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة عن أن وزيري الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان والسعودي الأمير فيصل بن فرحان ، سيلتقيان في بكين، يوم الخميس، لتفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات الذي أعلن الشهر الماضي، وترتيب تبادل السفراء.

ومنذ الاتفاق الذي اعلن عنه في بكين جرت 3 اتصالات هاتفية بين الوزيرين، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة.

وأوضحت المصادر أن اختيار الصين مكانًا لعقد اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والسعودي يأتي امتداداً لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.

وشدد البيان الثلاثي على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكد تفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين ايران والسعودية ، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

وبعد جولات من المفاوضات في بغداد ومسقط، جرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين ايران والسعودية في بكين بين 6 و10 اذار/مارس الماضي، وترأس الجانب الايراني امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني فيما تراس الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد العيبان.

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