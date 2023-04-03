جمهوریة اذربیجان تستدعي السفیر الایراني

وأعلن أيخان حاجي زاده، رئيس الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان أنه تلقى مذكرة من سفارة جمهورية إيران الإسلامية في باكو موجهة إلى وزارة خارجية جمهورية أذربيجان. في الثالث من أبريل (اليوم الاثنين).

ووفقا له ، تم استدعاء عباس موسوي، سفير إيران لدى جمهورية أذربيجان ، إلى وزارة الخارجية فيما يتعلق بالموضوع المذكور.

وبحسب التقارير ، فإن جمهورية أذربيجان ، وضمن ادعائها أن ما ورد في مذكرة الجانب الإيراني بشأن وسائل اعلام جمهورية أذربيجان ، لا يعكس الواقع ، "قدمت مذكرة رد إلى الجانب الإيراني وكذلك قائمة بعدة مقالات ضد جمهورية أذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية (للسفير).

وفي الوقت الذي كانت جمهورية أذربيجان توجه اتهامات ضد إيران منذ شهور ، زعمت باكو أنه تم إبلاغ السفير الإيراني بأن "معلومات مهينة وكاذبة ومغرضة عن جمهورية أذربيجان وحكومتها ومسؤوليها ، فضلاً عن تصريحات غير صحيحة لشخصيات إيرانية اجتماعية وسياسية معروفة ، تعمل على الاضرار بالعلاقات بين البلدين وتعمق سوء التفاهم."

وادعت باكو على الرغم من الاتهامات والأعمال التخريبية مؤخرا ، أن "سوء التفاهم الذي حدث في العلاقات بين البلدين نتج عن الإجراءات الأحادية الجانب من الجانب الإيراني ، وأن الأعمال الخيرية من الجانب الأذربيجاني لم تستجب بشكل كافٍ من قبل إيران".

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