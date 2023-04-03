مخبر: الرئیس الایراني سیلبي دعوة الملک سلمان لزیارة السعودیة

اعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر ، ان رئيس الجمهورية آية الله سيد ابراهيم رئيسي سيقوم بزيارة السعودية تلبية لدعوة رسمية من الملك سلمان.

واشار مخبر في تصريح صحفي اليوم الاثنين الى العلاقات بين ايران والسعودية والدول العربية في الخليج الفارسي، وقال: الاستراتيجيات الرئيسية للسيد رئيسي منذ اليوم الأول لانتخابه كرئيس للجمهورية هي تلطيف الاجواء وتحسين العلاقات مع دول المنطقة.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية: هذا البرنامج ليس مصادفة وقد تم التخطيط له بالكامل بشكل مسبق وكان لا بد من القيام به وهو ما يتم الآن.

وتابع قائلا: إن إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار هي إحدى الاستراتيجيات الرئيسية للحكومة الايرانية التي يتم تنفيذها.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول العربية جادة في هذا الموضوع، قال مخبر: نعم، هم بالتأكيد جادون.

ولفت الى دعوة الملك السعودي للرئيس الايراني لزيارة الرياض، وقال: الملك سلمان وجهة دعوة لرئيس الجمهورية، وقد تم الرد ايجابيا على هذه الدعوة، وإن شاء الله ستحدث امور جيدة.

وكانت ايران والسعودية قد اعلنتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في اتفاق أبرم في بكين في 10 مارس/آذار الماضي، وبناء على ذلك، سيعاد فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية في البلدين في غضون شهرين.

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