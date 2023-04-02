القوة البحریة الایرانیة توجه تحذیرا لطائرة تجسس امیرکیة

وجهت القوة البحرية للجيش الايراني ، اليوم الاحد ، تحذيرا لطائرة تجسس اميركية من طراز EP-3E دخلت سماء المياه الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية جنوب البلاد.

وافاد بيان للقوة البحرية، انه بعد ظهر اليوم الأحد دخلت طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز EP-3E سماء المياه الاقليمية لإيران، حيث وجهت بحرية الجيش الايراني تحذيرا لمنع دخولها المجال الجوي للبلاد دون إذن.

EP-3E هي طائرة أميركية من إنتاج شركة لوكهيد مارتن ، وتستخدم 4 محركات توربينية. وتعد من طائرات التجسس الأميركية المسؤولة عن جمع المعلومات ومراقبة المناطق المختلفة، وهي مزودة كذلك بأنواع مختلفة من انظمة الحرب الإلكترونية وجمع الإشارات والانصات.

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