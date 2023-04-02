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خانه | سياسة

القوة البحریة الایرانیة توجه تحذیرا لطائرة تجسس امیرکیة

وجهت القوة البحرية للجيش الايراني ، اليوم الاحد ، تحذيرا لطائرة تجسس اميركية من طراز EP-3E دخلت سماء المياه الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية جنوب البلاد.

القوة البحریة الایرانیة توجه تحذیرا لطائرة تجسس امیرکیة

وافاد بيان للقوة البحرية، انه بعد ظهر اليوم الأحد دخلت طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز EP-3E سماء المياه الاقليمية لإيران، حيث وجهت بحرية الجيش الايراني تحذيرا لمنع دخولها المجال الجوي للبلاد دون إذن.

EP-3E هي طائرة أميركية من إنتاج شركة لوكهيد مارتن ، وتستخدم 4 محركات توربينية. وتعد من طائرات التجسس الأميركية المسؤولة عن جمع المعلومات ومراقبة المناطق المختلفة، وهي مزودة كذلك بأنواع مختلفة من انظمة الحرب الإلكترونية وجمع الإشارات والانصات.

 

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البحرية القوة تحذيرا اميركية تجسس

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