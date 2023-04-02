وزیرا الخارجیة السعودي والإیراني یتفقان على عقد اجتماع مشترک خلال الأیام المقبلة

اتفق وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، على اللقاء بينهما في غضون الايام المقبلة.

وأعرب أمير عبداللهيان، في الاتصال الهاتفي مع فيصل بن فرحان ، عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين ، وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير سياسة الجوار.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، ناقش الجانبان آخر اوضاع الاتفاق بين البلدين والاجتماع بينهما.

وأكد وزير الخارجية السعودي، ضرورة استمرار التواصل واللقاء بين مسؤولي البلدين، واصفا مسيرة الإجراءات الجارية في البلدين بانها إيجابية ومرضية.

وفي هذه المحادثة الهاتفية ، اتفق الوزيران على الاجتماع بينهما في غضون الأيام المقبلة.

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