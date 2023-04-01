السفیر الإیراني یکشف عن استحقاقات بلاده من مبیعات الغاز والکهرباء للعراق

أكد السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق ، ان لدينا استحقاقات بنحو 11 مليار دولار من مبيعات الغاز والكهرباء للعراق.

جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير ال صادق للاعلام العراقي، ردا على محاولات لتوجيه الاتهام الى ايران بالسعي لاجتياح کردستان العراق؛ واصفا هذه المزاعم بانها عارية عن الصحة تماما.

وفي اشارة الى الهجمات الصاروخية التي استهدفت معاقل الارهابيين داخل المنطقة قال : ان ذلك حق مشروع للدفاع عن حقوقنا؛ مع تطلعاتنا بان يفضي الاتفاق الاخير بين ايران والعراق، الى احتواء المجموعات المسلحة وان لا يحدث اي اعتداء اخر على بلادنا.

ولفت السفير الايراني في بغداد، الى ان الاضطرابات الاخيرة داخل البلاد، كانت موجهة من قبل عناصر مناوئة في اربيل؛ مضيفا ان الاجهزة الاستخباراتية الايرانية تمكنت من تفكيك خلية ارهابية قادمة من اربيل بهدف تنفيذ مخطط كبير.

واستطرد ال صادق، بالحديث حول تحركات امريكا اللاقانونية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية انطلاقا من كردستان العراق؛ مصرحا ان ايران لا تعمل على تصدير ازماتها الى خارج البلاد، لكنها تواجهة اعمالا ارهابية قادمة من الاقليم بما في ذلك عمليات التجسس التي تنفذها امريكا باستخدام الطائرات المسيرة التي تحلق بين حين واخر فوق الحدود الايرانية العراقية.

واعلن الدبلوماسي الايراني، ان طهران بعثت الى وزارة الخارجية العراقية لحد الان، 18 مذكرة احتجاج على هذه الاعتداءات والانتهاكات.

وفيما اشار الى رغبته في زيارة كردستان العراق، قال ال صادق : نحن لدينا علاقات تاريخية مع الاكراد وكردستان العراق.

وعلى صعيد، اخر من تصريحاته للاعلام العراقي، تحدث ال صادق عن المفاوضات الايرانية السعودية التي جرت باستضافة بغداد؛ قائلا : نحن نشكر هذا البلد لقاء استضافته 5 جولات من الحوار بين طهران والرياض.

وخلص الى القول : نحن لا زلنا نعول على دور العراق باعتباره الحلقة التي تصل الجمهورية الاسلامية الايرانية بسائر الدول العربية.

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