الخارجیة الإیرانیة تصدر بیانا بمناسبة یوم الجمهوریة الإسلامیة

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأحيت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذكرى شهداء الشعب الإيراني العظيم الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة لاستبدال نظام الجمهورية الإسلامية بالنظام الملكي والوراثي والعميل، وثمنت تضحيات الشعب الإيراني الذي هرع إلى صناديق الاقتراع يومي 30 و31 مارس 1979 في مشاركة خالدة وفريدة ​​من نوعها، وبنتيجة 98.2٪ من الأصوات واختار حكم الجمهورية الإسلامية كنظام سياسي لإيران.

واستذكرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطولات أبناء الشعب الإيراني خلال سنوات الجهاد والشهادة والدفاع المقدس، وحيت المقاومة المجيدة للشعب الإيراني بوجه الجرائم اللاإنسانية لنظام العقوبات الشامل، والروح المجيدة لجميع شهداء الشعب، وروح الإمام الخميني (رض) العظيمة مفجر الثورة الإسلامية وأرواح شهداء الثورة الإسلامية الرفيعة والملكوتية.

وجددت خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العهد في الدفاع عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المحافل الدولية.

وأكدت أن أبناء شعب إيران الإسلامية العظيم في خندق الدبلوماسية، يعتبرون أنفسهم ملزمين بصون مصالح إيران الوطنية، ويجددون العهد مع أبناء الشعب الإيراني لرفع علم إيران الخفاق على قمم القوة والتنمية المستدامة.

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