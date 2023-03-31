طهران: قرار محکمة العدل الدولیة یظهر صلابة الحجج وموثوقیة طلب إیران

اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية القرار الصادر من محكمة العدل الدولية حول الاصول الايرانية المجمدة من قبل واشنطن بانه يظهر صلابة الحجج وموثوقية طلب إيران.

وجاء في بيان وزارة الخارجية بشأن قرار محكمة العدل الدولية: إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم هو وثيقة أخرى حول شرعية مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسلوك الخاطئ لحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

واضاف البيان: في قرار اليوم ، رفضت محكمة العدل الدولية جميع الدفاعات والادعاءات الزائفة للحكومة الأميركية ، ولم تنظر في أي من حجج تلك الحكومة. أكدت المحكمة في قرارها انتهاك حكومة الولايات المتحدة الأميركية للالتزامات الدولية ، وذكرت أن الحكومة الأميركية قد انتهكت الالتزامات الواردة في المادة 3 (الفقرة 1) والمادة 4 (الفقرتان 1 و 2) و المادة 10 من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين إيران وأميركا الموقعة في 15 أغسطس 1995 وأكدت المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية.

وتابع البيان: إن محكمة العدل الدولية ، وبعد تأكيد المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية ، طالبت تلك الحكومة بالتعويض عن الأضرار. تعتقد جمهورية إيران الإسلامية أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يظهر صلابة الحجج وموثوقية طلب إيران.

واضاف البيان: في هذا القرار المهم ، رفضت المحكمة بحق، جميع الدفاعات الفارغة للولايات المتحدة ، ومن خلال التأكيد على انتهاك التزاماتها، اعتبرت إيران بانها صاحبة الحق، وان الزام الولايات المتحدة بالتعويض عن الخسائر يعتبر بذاته أهم دليل لشرعية طلب الجمهورية الإسلامية.

وجاء في هذا البيان: إن جمهورية إيران الإسلامية تعتبر المطالبة بحقوق الشعب الإيراني أحد واجباتها المتأصلة وستستخدم جميع الوسائل والطرق الدبلوماسية والقانونية والقضائية للمطالبة بحقوق الشعب الإيراني النبيل والمصالح الوطنية للإيرانيين.

وحددت محكمة العدل الدولية في قرارها اليوم عامين من تاريخ صدور القرار كوقت للمفاوضات لتحديد مقدار الأضرار. خلال هذه الفترة ، يجب على الطرفين التفاوض والاتفاق على تقدير وتحديد الأضرار التي لحقت بحكومة جمهورية إيران الإسلامية. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة ، بناءً على طلب أحد أطراف النزاع ، فستلعب محكمة العدل الدولية دورًا في تحديد مقدار الأضرار التي لحقت بإيران.

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