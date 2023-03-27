محادثات هاتفیة بین شمخاني ومستشار الامن القومي الهندي

اعتبر مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء الهند ، في اتصال هاتفي مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ، الاتفاق بين إيران والسعودية بأنه خطوة حاسمة في تكريس الاستقرار والأمن في المنطقة.

واجرى " أجيت دوآل" ، مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء الهند ، مساء الاثنين ، مباحثات هاتفية مع علي شمخاني ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، حيث هنأ باتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية، معلنا استعداد بلاده لدعم عملية التنمية الشاملة للتعاون الاقليمي.

واعتبر دوآل في مباحثاته الهاتفية مع شمخاني ، إيران والسعودية دولتين مهمتين ومؤثرتين في التطورات الإقليمية ، وقيّم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين بأنه خطوة حاسمة في زيادة الاستقرار والأمن في المنطقة.

وبحث الجانبان في هذه المحادثة ، القضايا المهمة التي تهم البلدين ، بما في ذلك عملية مفاوضات رفع الحظر ، وسبل إزالة العقبات التي تعترض تعاون البلدين في تطوير ميناء تشابهار جنوب شرق ايران، وكذلك سبل مشاركة الهند في اكمال الممر الدولي بين الشمال والجنوب.

بدوره دعا شمخاني نظيره الهندي لزيارة إيران للمزيد من تبادل وجهات النظر ومتابعة عملية التعاون الثنائي والإقليمي.

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