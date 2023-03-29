محادثات بین أمیر عبداللهیان ولافروف في موسکو

وكان امير عبداللهيان قد وصل الى موسكو مساء الثلاثاء على راس وفد تلبية لدعوة من لافروف.

وكانت القضايا الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية من بين الموضوعات التي ناقشها وزيرا الخارجية في هذا الاجتماع.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين لدى وصوله إلى موسكو مساء الثلاثاء، اعتبر امير عبداللهيان نافذة المفاوضات النووية بانها مازالت مفتوحة وقال إنه سيناقش خطة العمل المشتركة الشاملة والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية مع نظيره الروسي.

كما صرح وزير الخارجية أن التعاون الدفاعي بين إيران وروسيا لن يكون ضد أي طرف، وقال إن حجم التجارة بين البلدين زاد بأكثر من 3.5 مرات في العام ونصف العام الماضيين.

وتعد هذه رابع زيارة لوزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية لموسكو بعد توليه هذا المنصب.