الرئیس الإیراني یدعو العلماء والباحثین الى تقدیم حلول لمشاکل البلاد

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي ان تقديم الحلول لقضايا ومشاكل البلاد هو من خصائص العلوم التطبيقية ، داعيا العلماء والباحثين الى تقديم حلول عملانية لحل المشاكل الى جانب جهودهم لتحقيق التطور العلمي.

واشار رئيس الجمهورية مساء امس الثلاثاء في حفل افطار مع جمع من الاساتذة الجامعيين والعلماء الى المكانة العلمية لايران في المنطقة والعالم ، معتبرا القطاع العلمي وخاصة العلماء ضمانة لتسارع النمو العلمي للبلاد.

وشدد رئيسي ان صرف الاموال في مجال العلم والمعرفة والجامعات في البلاد، هو بمثابة استثمار حقيقي، مؤكدا امكانية تحويل النتاج العلمي للصروح العلمية الى ثروة مستدامة عبر التخطيط السليم.

ونوه رئيس الجمهورية الى سياسات الاعداء لجذب النخب والادمغة من باقي الدول، مؤكدا ضرورة العمل لتوفير الارضية لتواجد العلماء الايرانيين في داخل البلاد لانهم هم الرأسمال الكبير لايران.

واشار رئيس الجمهورية الى ان القطاع الانتاجي للبلاد بحاجة ماسة الى الايدي العاملة الماهرة والخبيرة والعالمة ، وكلف وزارتي العلوم والصحة لتهيئة الارضية لتواجد الكفاءات الماهرة والعلماء في مختلف المجالات الانتاجية في البلاد.

واعتبر آية الله رئيسي ان تجربة الاستفادة من امكانيات وقدرات الطلبة الجامعيين والعلماء والاساتذة التابعين لوزارتي العلوم والصحة في حل مشاكل البلاد بأنها كانت تجربة ناجحة وقال " في احدى الفترات كان مواطنونا يسافرون للدول الاخرى للتطعيم ضد مرض كورونا لكن علمائنا وبكل فخر واعتزاز نجحوا في انتاج 6 انوع من لقاحات الكورونا حيث تحولت البلاد من دولة مستوردة للقاحات كورونا الى دولة مصدرة لها.

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