المجلس الاعلى للامن القومي: أي هجمات على قواعد أقیمت بطلب من سوریا ستقابل برد فعل فوري

اعلن المتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان أي ذريعة لمهاجمة القواعد التي تم إنشاؤها بناءً على طلب الحكومة السورية للتعامل مع الإرهاب وعناصر داعش في هذا البلد ستقابل برد مضاد فوري.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي ، رداً على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن مشاركة إيران في الهجوم على القواعد غير الشرعية لهذا البلد في سوريا ، إن "الولايات المتحدة تحاول من خلال الاسقاط والتهرب من تداعيات الاحتلال غير الشرعي لجزء من الأراضي السورية تحميل ذلك للقوات العسكرية لهذا البلد وان الاتهامات الموجهة لإيران غير صحيحة.

وشدد كيوان خسروي على انه : لا يمكن لواشنطن أن تنسب المواجهة الطبيعية والقانونية للدول المحتلة مع القوات العسكرية الأمريكية إلى دول أخرى من خلال خلق أزمات مصطنعة واللجوء الى الزيف .

وأضاف المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي: "إيران تكبدت الكثير من التكاليف من أجل التصدي للارهاب المرتبط وتحقيق الأمن المستتب في سوريا ، وهي تعارض أي عمل يهدد استقرار هذا البلد وستتصدى له ".

وأشار خسروي إلى دور الولايات المتحدة في إنشاء ودعم داعش كأداة بديلة لتحقيق مارب سياسية في سوريا والعراق ، وقال: في اليومين الماضيين قامت مروحيات أمريكية عبر تنفيذ عدة طلعات جوية بهدف تكريس زعزعة الاستقرار في سوريا بنقل إرهابيي داعش في اراضي هذا البلد وعليهم ان يتحملوا مسؤولية ذلك .

وشدد في النهاية على أن أي ذريعة لمهاجمة القواعد التي تم أنشأتها بطلب من الحكومة السورية للتصدي للإرهاب وعناصر داعش في هذا البلد ستقابل على الفور برد مضاد.

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