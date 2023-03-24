عبداللهیان یدین بشدة قمع المظاهرات السلمیة للشعب الفرنسي

وكتب امير عبداللهيان في صفحته على تويتر " ندعو الحكومة الفرنسية الى مراعاة حقوق الانسان وتجنب اللجوء الى العنف ضد شعبها الذي يتابع مطالبه بصورة سلمية" .

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، قد قال ايضا في وقت سابق من اليوم الجمعة، مخاطبا المسؤولين الفرنسيين: استمعوا لصوت شعبكم وتجنبوا استخدام العنف بحقه، بدلا من إثارة الفوضى بالدول الاخرى.

وفي سلسلة تغريدات تعليقا على الاحتجاجات في فرنسا وبالاشارة الى الاخبار التي تحدثت عن اضرام النار في بلدية "بوردو"، كتب ناصر كنعاني: ذكرت الاخبار؛ ان المحتجين الفرنسيين اضرموا النار في بلدية "بوردو"، وأن رجال الاطفاء التحقوا بالمحتجين.

وبيّن ان "من يزرع الريح يحصد العاصفة"، مضيفا: اننا لا نؤيد الدمار والفوضى، لكننا نقول: استمعوا لصوت شعبكم وتجنبوا ممارسة العنف بحقه، بدلا من إثارة الفوضى بالدول الاخرى.