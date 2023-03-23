فی إتصال هاتفي.. وزيرا خارجية السعودية وإيران يتفقان على عقد لقاء "قريبا"

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزيران، وتبادلا خلاله التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، وفق بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وجاء هذا الاتفاق عقب استضافة بكين -في الفترة بين السادس والعاشر من مارس/آذار الجاري- مباحثات سعودية إيرانية "استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبالاتفاق مع قيادتي المملكة والجمهورية الإيرانية، ورغبة كل منهما في حل الخلافات"، وفق البيان الثلاثي.

وقبل ذلك، بدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة منذ 2021، في محاولة لاحتواء التوترات والقطيعة المستمرة بينهما منذ 7 سنوات، وعقد الطرفان في أبريل/نيسان الماضي الجولة الخامسة من مفاوضاتهما في العراق.