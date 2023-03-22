أمیرعبداللهیان لنظیره الأسترالي: الحرس الثوري یلعب دورا مهما في ارساء السلام في المنطقة

اكد وزيرا الخارجية الايراني بأن الحرس الثوري الايراني هو اكثر القوات اقتدارا في مكافحة الارهاب وتنظيم داعش في المنطقة ويلعب دورا مهما في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وقدم وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الاسترالية الذي جرى اليوم الاربعاء، شكره لها على تلقي التهنئة بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الايرانية الجديدة واكد على استمرار النهج الدبلوماسي.

وقال اميرعبداللهيان اننا نولي اهتماما لعلاقاتنا مع استراليا وهناك موضوعات متنوعة بين ايران واستراليا يمكن استثمارها للتعاون في مختلف المجالات الثنائية والاقليمية والدولية.

واشار الى مساعي البلدين في مكافحة الارهاب واضاف ان الحرس الثوري الايراني هو اكثر القوات اقتدارا في مكافحة الارهاب وتنظيم داعش في المنطقة ويلعب دورا مهما في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وحول تواجد احد زعماء خلية الاهوازية الارهابية في استراليا اكد اميرعبداللهيان ان هذه الخلية تتهم بقتل واغتيال المواطنين العاديين في ايران.

من جانبها هنأت وزير الخارجية الاسترالية بني وانغ خلال هذا الاتصال اميرعبداللهيان بمناسبة بدء العام الايراني الجديد واكدت على ضرورة استمرار النهج الدبلوماسي بين ايران واستراليا واضافت اننا نعتقد باستمرار فتح المسار الدبلوماسي لازالة سوء التفاهم.

ورحبت باستمرار الحوار بين ايران والغرب والتعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبرته تعاونا بناءا.

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