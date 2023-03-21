إیران ترحب باتفاق تبادل الأسرى فی الیمن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران ترحب بالاتفاق حول ملف تبادل الأسرى في اليمن تحت رعاية الامم المتحدة والصليب الأحمر.

واعتبر كنعاني اليوم الثلاثاء مساعي حكومة الانقاذ الوطني في اليمن للتوصل الى اتفاق بشأن تبادل اسرى الحرب خطوة مهمة في مسار تحقيق القضايا الانسانية وتعزيز الحل السياسي للازمة في اليمن.

واعرب كنعاني عن امله في ان يسهم هذا الاتفاق والاستمرار في تحرير باقي اسرى الحرب في توفير الثقة اللازمة لاجراء الحوار السياسي وارساء السلام الشامل في اليمن.

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