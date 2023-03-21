وزیرا خارجیة إیران والإمارات یبحثان تطور العلاقات بین الریاض وطهران

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أن التحول في العلاقات بين إيران والسعودية تطور إيجابي يصبّ في مصلحة المنطقة.

وبحث حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الايراني وعبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء ، آخر مستجدات العلاقات الثنائية وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وهنأ امير عبداللهيان بحلول شهر رمضان المبارك ونقل تحيات الرئيس الايراني إلى رئيس دولة الإمارات ، وقال : لحسن الحظ ، تتطور العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ، وان المحادثات البناءة بين المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين في البلدين ستكون أداة لتعزيز العلاقات وتنميتها اكثر فاكثر.

كما أعلن وزير الخارجية الايراني استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لعقد اجتماع مشترك لرجال الأعمال في البلدين.

ووصف أمير عبد اللهيان الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية بانه يندرج في سياق تعزيز التعاون والتقارب بين دول المنطقة وأعرب عن ارتياحه لتعزيز العلاقات بين سوريا والإمارات.

واعتبر رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني استمرار المشاورات وتوسيع نطاقها بين إيران والإمارات بانه يحظى باهمية على صعيد تنمية العلاقات البناءة بين البلدين .

من جانبه هنأ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة ايران حكومة وشعبا بمناسبة حلول عيد النوروز وتزامنه مع شهر رمضان المبارك.

كما قيم وزير الخارجية الإماراتي التحول في العلاقات بين السعودية وإيران بأنه تطور إيجابي ويصب في صالح المنطقة.

وأعرب عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين سورية والإمارات إلى المستوى المنشود بما يخدم إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ومصالح الدول الإسلامية.

ودعا وزير الخارجية الإماراتي، نظيره الايراني لزيارة الإمارات.

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