ایران والوکالة الدولیة للطاقة الذریة تتوصلان الى اتفاقات جیدة

وافاد موقع "نورنيوز" المقرب من المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في تغريدة له على تويتر اليوم الاثنين، "في حين انصب كل الاهتمام على اتفاق إيران مع السعودية والزيارات الناجحة الى الإمارات والعراق خلال الأيام الماضية، في الوقت نفسه، تم التوصل إلى اتفاقيات مهمة أيضا خلال محادثات مكثفة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران، والتي سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب.

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