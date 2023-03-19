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خانه | سياسة

رئیسي تلقى دعوة من العاهل السعودي لزیارة المملکة

رحب الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الاحد بدعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض بهدف ترسيخ التقارب بين البلدين كما أعلن مسؤول في الرئاسة الايرانية.

رئیسي تلقى دعوة من العاهل السعودي لزیارة المملکة

واعلن مساعد الشؤون السياسية لدى مكتب رئيس الجمهورية محمد جمشيدي، ان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بعث رسالة الى رئيس الجمهورية الاسلامية ابراهيم رئيسي، معربا فيها عن ترحيبه للاتفاق الاخير بين البلدين، وداعيا اياه للقيام بزيارة رسمية الى الرياض وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاقليمية.

واضاف جمشيدي في تغريدة نشرها عبر تويتر اليوم الاحد: ان رئيس الجمهورية الاسلامية، اذ رحب بهذه الدعوة، اكد على استعداد ايران لتعزيز مجالات التعاون (بين الجانبين).

 

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من السعودي العاهل رئيسي لزيارة

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